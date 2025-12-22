Somec, contratti da 21 milioni per l'alta cucina a bordo

Somec, società specializzata nell’ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell’ingegneria civile e navale, comunica oggi di avere acquisito, tramite la propria divisione Mestieri, progettazione e creazione di interior personalizzati, nuovi contratti per un valore complessivo superiore a 21 milioni di euro, relativi a navi da crociera di ultima generazione destinate ad un primario armatore del segmento lusso.

Le commesse, specifica il comunicato ufficiale, sono articolate in tre contratti, di cui uno in opzione: sono state assegnate alla controllata TSI - Total Solution Interiors da un "importante cantiere italiano" e prevedono la fornitura degli arredi completi su misura di due estese aree di speciality restaurant su ciascuna nave. "Pensati come ambienti dedicati a un’esperienza culinaria di alto profilo - sottolinea la nota - sono caratterizzati da un design fortemente identitario, per un servizio di eccellenza".

Gli interventi interesseranno aree di grande estensione, circa 2.100 metri quadrati per ciascuna nave e si distinguono per un elevato livello di personalizzazione, complessità progettuale e qualità esecutiva, in linea con gli standard più elevati del settore.

La consegna delle navi è prevista tra il 2028 e il 2032, mentre la ricaduta economica delle commesse si distribuirà tra il 2026 e il 2032.

“Queste commesse - spiega Oscar Marchetto, presidente di Somec - si inseriscono in un contesto in cui la crocieristica continua a distinguersi per dinamismo e per una domanda orientata alla qualità, alla personalizzazione e alla cura dell’esperienza di bordo, ambiti nei quali gli interior assumono un ruolo sempre più centrale nella proposta degli armatori. In questo scenario, Mestieri e TSI rafforzano il proprio posizionamento di partner in grado di interpretare progetti complessi e su misura, contribuendo alla creazione di spazi ad alto valore aggiunto che qualificano l’identità dell’opera e l’esperienza complessiva degli ospiti a bordo”.

Il Gruppo Somec è leader specializzato nell'ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti complessi chiaviin mano, in ambito civile e navale, operando attraverso tre divisioni: Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili; Talenta, sistemi e prodotti di cucine professionali; Mestieri, progettazione e creazione di interior personalizzati. Con sede a San Vendemiano (Treviso), il Gruppo è presente in 12 paesi e 3 continenti, impiegando oltre 1.000 persone econ ricavi pari a 383 milioni di euro nel 2024.