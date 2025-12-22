Garibaldi Hotels "accoglie" la solidarietà

Ci sono viaggi che nascono dal desiderio di evasione, altri da necessità lavorative, altri ancora dalla volontà di fare nuove esperienze. Poi ci sono le partenze difficili, quando è necessario lasciare la propria casa e i propri affetti per curarsi lontano. Il “turismo sanitario” coinvolge ogni anno in Italia oltre 700 mila persone che si spostano da una Regione ad un’altra per motivi di salute a cui si aggiungono circa 600 mila caregivers, che affrontano il percorso di cura insieme ai pazienti.

È proprio il “viaggio” il filo invisibile che unisce Garibaldi Hotels, gruppo alberghiero italiano a vocazione leisure, e A Casa Lontani Da Casa, Organizzazione di Volontariato che supporta chi deve affrontare un percorso di cura mettendo in rete più di 60 Associazioni in tutta Italia che si occupano di accoglienza con oltre 1700 posti letto totali e offrendo servizi gratuiti di assistenza, supporto psicologico e logistico.

L’ospitalità, infatti, non si ferma sulla porta di una casa o di un hotel ma deve diventare attenzione, empatia, solidarietà. Partendo da questa visione il Gruppo alberghiero ha scelto di essere al fianco della rete nazionale di alloggi solidali.

“Accogliere le persone è la nostra missione ed è per questo motivo che ci sentiamo legati a doppio filo alle famiglie che devono spostarsi per ricevere cure mediche lontano da casa. Un “viaggio”, che richiede coraggio e che merita sostegno e ascolto. Il nostro impegno vuole essere un gesto concreto per far sentire ogni persona accolta, sempre”, commenta Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels.

Una missione condivisa come conferma Laura Gangeri, presidente di A Casa Lontani Da Casa: “Le case di accoglienza che fanno parte della rete vogliono essere un porto sicuro per chi è costretto a spostarsi per motivi di salute, un luogo che sappia restituire normalità e sollievo nei momenti più delicati. Garibaldi Hotels da subito ha colto lo spirito che guida ogni nostra scelta e azione ed è grazie a realtà come questa che possiamo accompagnare le persone e le famiglie nei momenti più difficili, offrendo non solo un tetto ma empatia e umanità”.

L’impegno di Garibaldi Hotels si alimenta di piccoli ma preziosi gesti come la scelta di donare 300 notti sospese nelle strutture di accoglienza di A Casa Lontani da Casa per supportare le famiglie fragili in mobilità sanitaria. Un progetto che punta a diffondere la cultura del dono coinvolgendo dipendenti, collaboratori e clienti. Per questo motivo nei welcome kit dedicati alle famiglie distribuiti negli hotel del Gruppo sarà inserito il libro gioco solidale della Balena Baba, l’amica dei bambini specialmente di quelli in viaggio per le cure, creata dall’Associazione di Volontariato. Inoltre, Garibaldi Hotels ha scelto di donare 30 voucher per un soggiorno gratuito nelle strutture del Gruppo alle famiglie con bambini che si rivolgono all’Organizzazione di Volontariato, per offrire loro un momento di serenità dopo un periodo complesso legato alla malattia e alla cura.

“Il nostro obiettivo non è solo donare, ma vivere in prima persona lo spirito di solidarietà di A Casa Lontani da Casa. Apriamo le porte dei nostri hotel per trasformare l’ospitalità in empatia e cura autentica, mettendoci il cuore. Questo è solo l’inizio: un punto di partenza per un progetto che desideriamo far crescere e ampliare, dentro e fuori il contesto aziendale”, conclude Prete.