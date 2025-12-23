La Settimana di EFA News

Ferrero, nuovo cda e sviluppo in Italia. Ferrero e le quattro società controllate in Italia, (ossia Ferrero commerciale, Ferrero industriale, Ferrero management services e Ferrero technical services) hanno approvato i bilanci civilistici al 31 agosto 2025. Fatturato in crescita dell'1,8% a oltre 1,8 miliardi di euro per Ferrero Commerciale Italia. Confermata la centralità dell’Italia: investiti 108 milioni di euro nei 4 poli produttivi (Alba, Pozzuolo Martesana, Sant’Angelo dei Lombardi e Balvano). Nominato il nuovo cda: Massimo Micieli prende il posto di Bartolomeo Salomone come presidente di Ferrero Spa.

Mele: export italiano da record. Nella campagna 2024/25 l'Italia è il principale paese esportatore mondiale, con spedizioni per oltre 1,1 miliardi di euro e una quota in valore del 16%. Lo dicono le ultime stime riportate da Ismea, secondo cui la produzione europea di mele per la campagna 2025/26 dovrebbe attestarsi a poco meno di 11 milioni di tonnellate, +5% rispetto alle previsioni.

Cina, dazi fino al 47% sul lattiero caseario Ue. Dopo i dazi al 19,8% sulla carne, la Cina ha introdotto dazi provvisori su una serie di prodotti lattiero-caseari importanti dall'Unione Europea: i dazi andranno dal 21,9% al 42,7% e, tra i prodotti colpiti dalle misure, ci sono formaggi freschi e trasformati ma anche latte e creme.

Natale, 2,7 miliardi in cenoni, 9,6 miliardi in regali. A fare il pranzo di Natale, il cenone o entrambi sarà l’89% degli italiani: secondo Facile.it la spesa pro capite sarà di 64 euro e, in tutto, si spenderanno 2,7 miliardi. Per quanto riguarda i regali, secondo Coldiretti/Ixè, gli italiani spenderanno 9,6 miliardi di euro: sempre più gettonati quelli "enogastronomici" sull’onda del riconoscimento della cucina italiana patrimonio dell’Unesco.

Nexture ha comprato Sipral Padana. Nexture, gruppo di Investrindustrial specializzato in ingredienti alimentari di alta qualità, ha firmato un accordo per l'acquisizione di Sipral Padana, gruppo italiano specializzato nella produzione di ingredienti semilavorati a valore aggiunto per l’industria del food & beverage.

Ghiotta Esca per Europe Capital. La famiglia Patrizi, fondatrice e azionista della storica società Esca, specializzata in sughi pronti surgelati a base di pesce, ha venduto la maggioranza del capitale al fondo di private equity Europe Capital Partners VII. Esca ha chiuso il 2024 con ricavi netti pari a oltre 40 milioni di euro.

Canson Capital e Simest mettono il turbo a Casa del gelato. Casa del Gelato, player italiano di riferimento nella produzione industriale di gelato, annuncia il closing di un’operazione che prevede l’ingresso nel capitale di un veicolo di investimento organizzato da Canson Capital Partners e partecipato anche da Simest. Tramite l'operazione, il veicolo acquisirà il l 50% della società emiliana.

