InterMoma e Orlando: nuova partnership distributiva

A partire dal 1° gennaio 2026, InterMoma annuncia una nuova collaborazione con Orlando, storico marchio delle conserve ittiche. L’accordo prevede che InterMoma distribuisca ufficialmente i prodotti dei marchi Orlando e Bribon in Italia, rafforzando così la presenza del marchio sul territorio e creando nuove opportunità di cresciuta.

La partnership nasce dalla volontà di unire la tradizione e il patrimonio storico di Orlando con la conoscenza dei canali distributivi e l’esperienza commerciale di InterMoma, dando vita a un progetto di valore condiviso.

Il marchio Orlando nasce nel 1922 dall’iniziativa di Salvatore Orlando che, partito dalla Sicilia, avvia la produzione di conserve di acciughe sulle coste del Mar Cantabrico. Da tre generazioni, la famiglia Orlando tramanda la cultura della pesca e della conservazione delle risorse ittiche, costruendo nel tempo una solida reputazione nel panorama delle conserve ittiche italiane. Oggi questa tradizione si integra con l’approccio moderno di InterMoma, nata nel 2021 a Genova, che mette a disposizione del mercato la propria esperienza distributiva e una profonda conoscenza dei canali.

La partnership sarà annunciata ufficialmente a Marca, la fiera dedicata alla private label in programma a Bologna il 14 e 15 gennaio, occasione di confronto con buyer, operatori e stampa di settore, durante la quale sarà possibile approfondire i contenuti e le prospettive della collaborazione con Orlando.

Questa partnership rappresenta un passo strategico per entrambe le aziende, unendo storia, tradizione e innovazione e valorizzando prodotti di qualità destinati al mercato italiano delle conserve ittiche.