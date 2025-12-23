Popeyes, il 17 non porta sfortuna

Popeyes– Famous Louisiana Chicken – prosegue la sua espansione in Italia con l’apertura e sfida la scaramanzia celebrando il 17mo locale aperto in Italia presso Vicolungo The Style Outlets, in provincia di Novara, inaugurato oggi martedì 23 dicembre.

Il nuovo ristorante si inserisce all’interno di una delle principali destinazioni outlet del Nord Italia, punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero, frequentato da un pubblico eterogeneo composto da famiglie, giovani e visitatori provenienti da tutto il territorio.

Impiegando un team di 20 persone, il ristorante offre tutti i principali servizi del brand: consumazione sul posto, take away e delivery con Glovo, oltre ai chioschi digitali per le ordinazioni e alle bibite in free refill, per garantire un’esperienza semplice e accessibile a tutti.

Come in tutti i ristoranti Popeyes, il pollo viene preparato fresco ogni giorno, marinato per 12 ore in una miscela segreta di spezie Cajun, impanato a mano e fritto al momento, secondo un processo che richiede tempo, cura e dedizione, per ottenere il risultato perfetto: croccante fuori e succoso dentro.