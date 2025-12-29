Do you want to access to this and other private contents?
Cenone/2. Un business da 2 miliardi
A tanto ammonterebbe la spesa totale, con budget pro capite da 49 euro
Quest’anno gli italiani metteranno a budget per il cenone di Capodanno oltre 2 miliardi di euro, vale a dire 49 euro a testa, valore in calo del 32% rispetto al 2024. Lo spiega l’indagine che Facile.it ha commissionato all’istituto di ricerca EMG Different.A fare il cenone saranno oltre 28,5 milioni di individui (il 73% degli italiani con età compresa fra i 18 ed i 74 anni). La percentuale arriva a sfio...
