Nozze miliardarie nel fast food indiano
Il gigante Devyani, franchisee di Yum Brands e Kfc, acquisicxe Sapphire foods per 943 milioni di dollari
Devyani International Limited (DIL), una delle catene di ristoranti fast food più grandi e in più rapida crescita dell'India, ha annunciato la fusione da 934 milioni di dollari con Sapphire Foods, uno dei maggiori franchisee di Yum Brands in India. Nell'ambito dell'operazione Devyani emetterà 177 azioni per ogni 100 azioni Sapphire. Con questo megadeal Devyani, che è il più grande franchisee india...
EFA News - European Food Agency
