Tokyo, nuovo record per l'asta del tonno rosso

La tradizionale asta di inizio anno del mercato del pesce di Tokyo ha riservato ancora una volta un'apertura d'anno record. Un esemplare di 243 chili, pescato al largo di Oma, nella prefettura di Aomori, infatti, è stato venduto per 510,3 milioni di yen, pari a circa 2,8 milioni di euro. Si tratta del primato storico dall'inizio delle rilevazioni, nel 1999: l'offerta supera nettamente il precedente record di 333,6 milioni di yen, registrato nel 2019 in occasione del primo trasferimento del mercato da Tsukiji a Toyosu, a est della capitale.



L'acquirente è l'azienda giapponese Kyomura che gestisce la catena di sushi Sushizanmai: il tonno rosso verrà affettato nella sede storica del mercato, a Tsukiji e sarà distribuito a livello nazionale, mantenendo i prezzi al pubblico invariati nonostante le quotazioni milionarie battute all'asta.

L'evento, si è svolto questa mattina alle 5:10 ora del Giappone, tra scambi animati di acquirenti e venditori: un evento che ha richiamato anche numerosi turisti stranieri.

"Il primo tonno dell'anno porta fortuna. Vogliamo che il maggior numero possibile di persone possa assaggiarlo e sentirsi carico di energia", ha dichiarato il presidente Kiyoshi Kimura.

Negli ultimi anni, le cifre delle aste del Capodanno hanno mostrato una netta ripresa dopo il crollo legato alla pandemia. Il ritorno a investimenti di tale portata, considerati 'simbolici', segnala una ripresa della fiducia nel settore della ristorazione e dei consumi in generale.