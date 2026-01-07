Cigierre: Luca Sabadin nuovo Chief Financial Officer

Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione - ha nominato Luca Sabadin nel ruolo di Chief Financial Officer. L'avvicendamento è motivato a supporto dell'espansione del network food retail del gruppo. Il manager assume la responsabilità della direzione amministrazione, finanza e controllo e IT, a supporto del fondatore e amministratore delegato Marco Di Giusto e del direttore generale Stefania Criveller.

Sabadin può vantare numerose esperienze in ambito food&retail di ambito internazionale: è stato group cfo in Eataly e, ancor prima, cfo in Autogrill Italia. “L’ingresso di Luca Sabadin nel ruolo di Group Cfo rappresenta un passo fondamentale per accompagnare la nuova dimensione raggiunta da Cigierre nel corso del 2025,” ha dichiarato Marco Di Giusto. “Siamo certi che la sua leadership contribuirà a consolidare i risultati ottenuti ed a pianificare con successo i prossimi obiettivi di crescita”.

La nomina di Luca Sabadin arriva in una fase di espansione per Cigierre, che lo scorso anno ha lanciato il nuovo format Smashie. Il gruppo è presente sul mercato italiano da una trentina d'anni, con oltre 360 locali sotto i marchi Old Wild West, America Graffiti, Wiener Haus, Pizzikotto e Shi’s.