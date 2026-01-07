Chef Express apre McDonald’s nella stazione di Salerno

Chef Express, la società che gestisce tutte le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, ha aperto un nuovo McDonald’s nella stazione di Salerno, snodo strategico dei trasporti del Sud Italia, controllata da Rfi - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato) con prospettive importanti di sviluppo con l’Alta Velocità. Il ristorante si affianca al bar-caffetteria a marchio “Italico”, anch’esso gestito da Chef Express.

I locali del ristorante sono stati ricavati in spazi inutilizzati da tempo nella stazione, oggetto di una importante riqualificazione. Nella caffetteria e nel nuovo McDonald’s lavorano complessivamente circa 30 persone.

“Chef Express ha sviluppato da anni una forte presenza nel segmento della ristorazione 'in viaggio', in particolare nelle stazioni ferroviarie dove è leader nazionale", dichiara Nicolas Bigard, amministratore delegato di Chef Express. "A Salerno, grazie alla partnership con Rfi, siamo presenti fin dal 2008, e siamo felici oggi di poter offrire un’offerta rinnovata con un nuovo McDonald’s, che si affianca al bar-caffetteria “Italico”.

Chef Express e McDonald’s Italia hanno in essere una partnership per lo sviluppo nei canali della ristorazione travel: attualmente sono 39 i ristoranti McDonald’s gestiti da Chef Express in stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradali in tutta Italia.