Meno zuccheri più proteine: Trump ribalta la piramide alimentare

Rivoluzione? Controriforma? New deal? Oppure semplice buon senso?Stanno facendo discutere parecchio le nuove "Linee guida dietetiche" per gli americani 2025-2030 che il segretario del dipartimento della Salute e dei servizi umani degli Stati Uniti Robert F. Kennedy, Jr. e il segretario dell'Usda, il dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti Brooke Rollins hanno pubblicato. Come riportato dal comunicato ufficiale di Washington, esse "segnano la più significativa revisione della politica federale in materia di nutrizione degli ultimi decenni".

Sono in tanti, dentro e fuori gli Stati Uniti, quelli che parlano di indicazioni che, di fatto, capovolgono la piramide alimentare, visto che con Trump, d'ora in avanti, carne rossa, formaggio e latte intero dovranno risultare in cima alle preferenze alimentari yankee. In realtà, più semplicemente, le nuove linee guida esortano gli americani a dare priorità alle proteine ed evitare i cibi zuccherati e lavorati che, secondo il ministro della Salute Kennedy jr. sono tossici per la salute.

Basta dare un occhio al comunicato ufficiale con cui Washington ha reso pubblico il new deal alimentare. "Le nuove linee guida - spiega la nota - trasmettono un messaggio chiaro e di buon senso al popolo americano: mangiare cibo vero. Gli Stati Uniti stanno affrontando un'emergenza sanitaria nazionale: quasi il 90% della spesa sanitaria è destinata al trattamento delle malattie croniche, molte delle quali sono legate all'alimentazione e allo stile di vita". Oltre il 70% degli adulti americani è in sovrappeso o obeso e quasi 1 adolescente su 3 è prediabetico. Le malattie croniche legate all'alimentazione impediscono ora a molti giovani americani di prestare servizio militare, minacciando la preparazione nazionale e limitando le opportunità.

“Queste linee guida ci riportano alle basi - ha affermato il Segretario Kennedy - Le famiglie americane devono dare la priorità agli alimenti integrali e ricchi di nutrienti come proteine, latticini, verdura, frutta, grassi sani e cereali integrali e ridurre drasticamente gli alimenti altamente trasformati. È così che renderemo di nuovo sana l'America”.

“Grazie alla leadership coraggiosa del presidente Trump - afferma segretario Rollins - questa edizione delle Linee guida dietetiche per gli americani ridefinirà la politica federale in materia di nutrizione, mettendo al primo posto le nostre famiglie e i nostri bambini nel nostro percorso verso una nazione più sana. Finalmente stiamo riallineando il nostro sistema alimentare per sostenere gli agricoltori, gli allevatori e le aziende americane che coltivano e producono cibo vero. Gli agricoltori e gli allevatori sono in prima linea nella soluzione, e questo significa più proteine, latticini, verdura, frutta, grassi sani e cereali integrali sulle tavole americane”.

Sotto la guida del presidente Trump, prosegue la nota "l'amministrazione sta ripristinando l'integrità scientifica, la responsabilità e il buon senso nelle linee guida federali sulla salute. Le Linee guida 2025-2030 ristabiliscono il cibo, e non i farmaci, come fondamento della salute e recuperano la piramide alimentare come strumento di nutrimento e educazione".

Le Linee guida sottolineano indicazioni semplici e flessibili radicate nella moderna scienza della nutrizione:

dare priorità alle proteine ad ogni pasto;

consumare latticini interi senza zuccheri aggiunti;

mangiare verdura e frutta durante tutta la giornata, concentrandosi sui prodotti integrali;

incorporare grassi sani provenienti da alimenti integrali come carne, pesce, uova, noci, semi, olive e avocado;

concentrarsi sui cereali integrali, riducendo drasticamente i carboidrati raffinati;

limitare gli alimenti altamente trasformati, gli zuccheri aggiunti e gli additivi artificiali;

mangia la quantità giusta per te, in base all'età, al sesso, alla corporatura e al livello di attività fisica;

scegli acqua e bevande non zuccherate per favorire l'idratazione;

limita il consumo di alcol per una salute generale migliore.

"Le linee guida - sottolinea il comunicato di Washington - forniscono anche raccomandazioni personalizzate per neonati e bambini, adolescenti, donne in gravidanza e in allattamento, anziani, persone con malattie croniche, vegetariani e vegani, garantendo un apporto nutrizionale adeguato in ogni fase della vita".