Fondo italiano Agri&Food entra nella piadina di Alimenta

Fondo Italiano d’Investimento Sgr comunica il proprio ingresso con una quota di maggioranza nel capitale di Alimenta Produzioni S.r.l., azienda italiana attiva nella produzione di piadina, pinsa e specialità regionali da forno salate, tra i principali operatori italiani del settore. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo semestre 2026: non sono stati resi noti i dettagli finan...