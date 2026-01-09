Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Fondo italiano Agri&Food entra nella piadina di Alimenta
L’acquisizione della maggioranza della società di Riccione per l'espansione internazionale
Fondo Italiano d’Investimento Sgr comunica il proprio ingresso con una quota di maggioranza nel capitale di Alimenta Produzioni S.r.l., azienda italiana attiva nella produzione di piadina, pinsa e specialità regionali da forno salate, tra i principali operatori italiani del settore. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo semestre 2026: non sono stati resi noti i dettagli finan...
Fc - 56558
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency