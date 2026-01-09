Marocco sospende export sardine congelate

Il Marocco ha annunciato la sospensione temporanea delle esportazioni di sardine congelate a partire dal 1° febbraio, in risposta alla carenza di sardine marocchine e con l'obiettivo di dare priorità all'approvvigionamento interno per il suo mercato e i suoi stabilimenti.

Lo ha dichiarato davanti al Parlamento marocchino Zakia Driouich, membro del governo responsabile della pesca, senza specificare per quanto tempo durerà il divieto. Le sardine sono un alimento base per le famiglie marocchine e il Paese nordafricano è il principale esportatore mondiale di questo pesce, grazie alla notevole estensione delle sue coste atlantiche e mediterranee.

Le specie pelagiche come le sardine rappresentano circa l'80% delle risorse ittiche costiere del Marocco, rispetto al 20% del pesce bianco, ha affermato Driouich. L'industria nazionale delle conserve di sardine (Unicop) ha esortato le autorità a giugno ad agire contro la pesca illegale dopo aver segnalato un calo delle catture. Gli sbarchi di sardine in Marocco sono diminuiti del 46% nel 2024, attestandosi a 525mila tonnellate, secondo i dati ufficiali.

La misura disposta dall'esecutivo marocchino potrebbe avere ripercussioni sull'industria di trasformazione e conserviera spagnola, che, pur avendo alcuni stabilimenti nel Paese, acquista questo prodotto in grandi quantità per l'ulteriore lavorazione nei suoi stabilimenti situati in Spagna. Infatti, tra gennaio e ottobre, la Spagna ha importato circa 27.400 tonnellate di sardine congelate dal Marocco, il 64% del totale importato in questo periodo, ben al di sopra di Portogallo e Francia, che completano i tre principali fornitori di questa specie congelata alla Spagna.

La misura ha generato polemiche nel settore poiché, secondo Anfaco (organizzazione spagnola delle imprese del settore marittimo-alimentare), appare protezionistica e contraria al quadro giuridico. Anfaco sostiene invece una gestione tecnica delle risorse ittiche per garantire la sostenibilità dello stock della specie.

Secondo questa associazione, l'UE ha importato 17.538 tonnellate di preparati e conserve di sardine dal Marocco tra gennaio e ottobre, pari all'89% del totale proveniente da paesi extra-UE. Queste cifre consolidano il ruolo del Marocco come principale fornitore extra-UE di questi prodotti e principale concorrente dell'industria spagnola, che ha prodotto 13.503 tonnellate di sardine in scatola nel 2024.