La Settimana di EFA News

Sigep World 2026: edizione da progetti speciali. A Sigep World, la manifestazione di Italian exhibition group alla Fiera di Rimini dal 16 al 20 gennaio, il foodservice si racconta attraverso i progetti speciali: dal ruolo del food nell’hôtellerie premium ai nuovi equilibri del bar, dalle filiere sostenibili alle strategie delle catene internazionali. Fra i temi "caldi" di queste edizione, la cultura del tè e del caffè e l'evoluzione del gelato.

NewPrinces, closing su Plasmon. NewPrinces ha completato l'acquisizione del 100% di Plasmon da Kraft Heinz per 124,3 milioni di euro in contanti. Il patron Angelo Mastrolia ha annunciato il perfezionamento dell'acquisizione della società di nuova costituzione Plasmon S.r.l. che comprende i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba e lo stabilimento produttivo di Latina.

Polenghi: Progressio cede il suo 38%. Progressio Sgr cede l’intera propria partecipazione in Polenghi, pari al 38% del capitale. Intanto la società piacentina si prepara a condurre un nuovo round di finanziamento per sostenere l'espansione a livello internazionale. L’operazione è finanziata da Crédit Agricole Italia e dalla sua Idia Capital.

UE-Mercosur: Italia ha ottenuto le garanzie. Si avvicina sempre di più la firma dell'accordo sul Mercosur dopo la riunione dei ministri dell'Agricoltura Ue. Il governo italiano sarebbe pronto ad accogliere l'accordo atteso da 25 anni, avendo ottenuto le opportune garanzie per i propri prodotti agroalimentari.

Meno zuccheri più proteine negli Usa. Fanno discutere le nuove "Linee guida dietetiche" per gli americani 2025-2030 pubblicate dal segretario del dipartimento della Salute Robert F. Kennedy Jr. D'ora in avanti, carne rossa, formaggio e latte intero dovranno risultare in cima alle preferenze alimentari yankee. Le nuove linee guida esortano gli americani a dare priorità alle proteine ed evitare i cibi zuccherati e lavorati.

In UK scatta il proibizionismo alimentare. Il governo della Gran Bretagna ha deciso che a partire dal 5 gennaio 2026, le pubblicità di cibi e bevande poco salutari saranno vietate in televisione prima delle 21 e online in qualsiasi momento. Si tratta di cibi ad alto contenuto di grassi, zuccheri e sale, come bevande zuccherate, dolci, patatine e pizzette.

Callipo premia i lavoratori. Un premio del valore di 950 euro in buoni benzina destinato a tutti i collaboratori. E’ questa la nuova iniziativa della Giacinto Callipo Conserve Alimentari. Il bonus riconosciuto ai lavoratori dell’azienda di conserve ittiche è stato esteso a tutte le società del Gruppo.

L'Ue cede sulla Pac anche grazie all'Italia. L'Ue ha deciso di garantire l'accesso anticipato già nel 2028 a 45 miliardi di euro di fondi nell'ambito del prossimo bilancio della Politica Agricola Comune. L'Italia ha avuto un ruolo fondamentale nella decisione. "Accolgo con soddisfazione la decisione della Commissione Europea di modificare, come richiesto dall’Italia, la proposta di nuovo quadro finanziario pluriennale", sottolinea la premier Giorgia Meloni.

