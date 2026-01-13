Do you want to access to this and other private contents?
Marca 2026: Molini Pivetti porta in fiera l'eccellenza molitoria
Farine biologiche e provenienti da filiera controllata e certificata tra i prodotti
Per Molini Pivetti, il 2026 si apre con un importante appuntamento dedicato alla distribuzione organizzata: il 14 e 15 gennaio l’azienda di Renazzo (FE) parteciperà alla 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm. L’appuntamento è al Padiglione 25, stand B105 – C104.L’azienda porterà in fiera la gamma delle farine indirizzate ai consumatori, come la linea Bio, da agricoltura biologica, ed Everyday...
EFA News - European Food Agency
