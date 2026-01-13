Do you want to access to this and other private contents?
Aic: oltre € 20 mila a Fondazione Bambino Gesù per ricerca su cibo sano
Campagna "Un filo d'olio" ha offerto un sostegno per la lotta ai disturbi alimentari
Si è conclusa la Campagna nazionale “Un filo d’olio, un abbraccio che nutre”, promossa dall’Associazione Italiana Coltivatori (Aic) e dall’Associazione Terra Aic, con la devoluzione di ventimila seicento euro alla Fondazione Bambino Gesù. Un contributo concreto a sostegno della ricerca sui disturbi dell’alimentazione, che trasforma un gesto semplice in un abbraccio collettivo capace di nutrire cura,...
lml - 56643
EFA News - European Food Agency
