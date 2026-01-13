The Fork: boom prenotazioni basate su intelligenza artificiale

Nel 2026 la ristorazione italiana entrerà in una nuova era in cui innovazione, digitalizzazione e autenticità locale definiranno la relazione tra consumatori e cucina. TheFork, piattaforma per la prenotazione online dei ristoranti e fornitore di gestionali per la ristorazione con TheFork Manager, in collaborazione con NellyRodi, presenta le tendenze food 2026 per il mercato italiano sulla base di dati esclusivi, sondaggi e analisi comportamentali europee.

Emerge sempre più evidente il fenomeno “FoodMo” (Fear Of Missing Out - Fomo - ma relativamente ai cibi virali): il passaparola digitale è sempre più centrale, sostenuto dalla viralità e dalla pressione sociale di “non perdersi” il piatto o il ristorante del momento.

Gli utenti che possiedono un profilo su TheFork Feed, che permette di condividere con gli amici liste di ristoranti e recensioni, prenotano su TheFork il 25% in più rispetto agli utenti che non utilizzano la funzione social della piattaforma. Il 75% si affida soprattutto alla propria cerchia di contatti, il 20% segue i consigli degli influencer e il 6% combina entrambe le strategie: il passaparola digitale si conferma così una leva decisiva per la scoperta di nuovi locali. Lo studio NellyRodi, infatti, evidenzia proprio come i social media siano oggi un vero e proprio motore di desiderio e di consumo.

A partire da inizio dicembre 2025, TheFork Feed ha introdotto i profili pubblici, consultabili su tutti i sistemi operativi. In questo modo, ad esempio, quando si legge una recensione o un commento su una pagina ristorante è ora possibile visitare il profilo dell’autore. Questo aggiornamento permette agli utenti di seguire altri membri della community senza bisogno del loro numero di telefono. I profili pubblici mostreranno foto, numero di follower, recensioni e valutazioni, oltre a eventuali liste. La socialità digitale diventa così un elemento chiave nel guidare le prenotazioni e le esperienze fuori casa, consolidando il ruolo dei social e delle community nella scoperta gastronomica.

Lato clienti, l’IA nel settore ristorazione semplifica profondamente la selezione e la prenotazione. L’avvento della ricerca in linguaggio naturale su TheFork - che permette domande personalizzate - conferma la forza di questo trend che aiuta il cliente a orientarsi tra le moltissime opzioni che il mercato offre. Non a caso, dal momento della sua introduzione le ricerche basate sull’IA su TheFork sono cresciute dal 3% al 30% in pochi mesi, con una previsione di diffusione fino al 60–70% nel prossimo futuro.