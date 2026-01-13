The Fork: boom prenotazioni basate su intelligenza artificiale
Passaparola digitale si conferma una leva decisiva per la scoperta di nuovi locali
Nel 2026 la ristorazione italiana entrerà in una nuova era in cui innovazione, digitalizzazione e autenticità locale definiranno la relazione tra consumatori e cucina. TheFork, piattaforma per la prenotazione online dei ristoranti e fornitore di gestionali per la ristorazione con TheFork Manager, in collaborazione con NellyRodi, presenta le tendenze food 2026 per il mercato italiano sulla base di dati esclusivi, sondaggi e analisi comportamentali europee.
Emerge sempre più evidente il fenomeno “FoodMo” (Fear Of Missing Out - Fomo - ma relativamente ai cibi virali): il passaparola digitale è sempre più centrale, sostenuto dalla viralità e dalla pressione sociale di “non perdersi” il piatto o il ristorante del momento.
Gli utenti che possiedono un profilo su TheFork Feed, che permette di condividere con gli amici liste di ristoranti e recensioni, prenotano su TheFork il 25% in più rispetto agli utenti che non utilizzano la funzione social della piattaforma. Il 75% si affida soprattutto alla propria cerchia di contatti, il 20% segue i consigli degli influencer e il 6% combina entrambe le strategie: il passaparola digitale si conferma così una leva decisiva per la scoperta di nuovi locali. Lo studio NellyRodi, infatti, evidenzia proprio come i social media siano oggi un vero e proprio motore di desiderio e di consumo.
A partire da inizio dicembre 2025, TheFork Feed ha introdotto i profili pubblici, consultabili su tutti i sistemi operativi. In questo modo, ad esempio, quando si legge una recensione o un commento su una pagina ristorante è ora possibile visitare il profilo dell’autore. Questo aggiornamento permette agli utenti di seguire altri membri della community senza bisogno del loro numero di telefono. I profili pubblici mostreranno foto, numero di follower, recensioni e valutazioni, oltre a eventuali liste. La socialità digitale diventa così un elemento chiave nel guidare le prenotazioni e le esperienze fuori casa, consolidando il ruolo dei social e delle community nella scoperta gastronomica.
Lato clienti, l’IA nel settore ristorazione semplifica profondamente la selezione e la prenotazione. L’avvento della ricerca in linguaggio naturale su TheFork - che permette domande personalizzate - conferma la forza di questo trend che aiuta il cliente a orientarsi tra le moltissime opzioni che il mercato offre. Non a caso, dal momento della sua introduzione le ricerche basate sull’IA su TheFork sono cresciute dal 3% al 30% in pochi mesi, con una previsione di diffusione fino al 60–70% nel prossimo futuro.
EFA News - European Food Agency