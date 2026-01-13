Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Idak food vuole espandersi con Onoré
Acquisizione "strategica" per allargare la gamma di prodotti da forno e pasticceria: obiettivo i principali mercati europei di Francia e UK
Il gruppo svizzero IDAK Food Group, specialista in prodotti surgelati di alta qualità con un focus sulle tre categorie pizza e snack, finger food e snack di patate e prodotti da forno e pasticceria, ha avviato trattative esclusive per acquisire Onoré, azienda con sede nella città francese di Tolosa. IDAK Food Group è controllata da Tower Brook Capital Partners (TCP) e dal suo management: a seguito delle...
Fc - 56668
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency