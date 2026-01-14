Avolta senza fine: nuovo contratto f&b per l'aeroporto di Ginevra

Non contenta dei due "colpi" messi a segno durante le feste di Natale con i contratti che si è accaparrata per l'aeroporto di Palm Beach in Florida e quello cinese di Shanghai Pudong (leggi notizia EFA News) Avolta, la ex Dufry, la società di travel retail con sede a Basilea, in Svizzera, proprietaria del marchio Autogrill, si è aggiudicata un contratto presso l'aeroporto di Ginevra per la riqualificazione e la gestione di 12 punti ristoro (F&B) su una superficie di oltre 3.000 mq.

Il progetto, sottolinea il comunicato ufficiale, segna la fase successiva di una collaborazione iniziata nel 2015 e vedrà Avolta rinnovare completamente l'attuale offerta di ristorazione dell'aeroporto nei prossimi sei anni. Il portfolio rinnovato introdurrà una serie di nuovi concept sviluppati da Avolta e marchi locali accuratamente selezionati.

La nuova offerta, spiega la nota, "pone l'accento sulla varietà dell'offerta, su layout efficienti e su un design contemporaneo, pur mantenendo una forte identità regionale". Combinando riferimenti culinari locali con format proprietari scalabili, il nuovo mix di ristorazione mira ad ampliare la scelta dei clienti e a creare un'esperienza culinaria più coerente in tutto il terminal.

"Nell'aeroporto di Ginevra, abbiamo costruito una partnership di fiducia nell'ultimo decennio, fondata sull'ambizione condivisa di creare esperienze di viaggio eccezionali - ha dichiarato Walter Seib, ceo di Avolta per l'Europa settentrionale, centrale e orientale -Questo nuovo capitolo riflette la fiducia riposta in Avolta nel continuare ad alzare l'asticella. Con concept innovativi, design invitanti e un'offerta gastronomica di alto livello, ci impegniamo a offrire un'esperienza culinaria che rispecchi la qualità e l'ospitalità per cui Ginevra è famosa".

Aggiunge Kristina Mees, chief commercial officer di Geneva Airports: "questa rinnovata partnership con Avolta riflette la nostra ambizione di migliorare costantemente l'esperienza commerciale. Affidando ad Avolta la gestione di un mix accuratamente selezionato di marchi locali di successo, affiancati a concept innovativi sviluppati da Avolta, stiamo creando un'offerta food & beverage distintiva e di alta qualità. Questo approccio ci consente di combinare un forte senso del territorio con l'eccellenza operativa, soddisfacendo le aspettative sia della nostra comunità locale che dei passeggeri internazionali, rafforzando al contempo il valore a lungo termine del nostro portfolio F&B".