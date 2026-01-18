La Settimana di EFA News

Grana Padano-Mps: 500 milioni per l'agrifood. Banca Monte dei Paschi di Siena e il Consorzio Tutela Grana Padano hanno sottoscritto un accordo per il supporto alle imprese agricole e agroalimentari associate. Mps destina alle imprese un plafond creditizio di 500 milioni di euro, attivo fino al 31 dicembre 2027 per promuovere investimenti nella filiera del formaggio Grana Padano Dop.

Marca, successo per l'edizione 2026. Si è chiusa con successo la due giorni di di Marca by BolognaFiere & Adm, il salone della Marca del distributore che ha visto 28 insegne protagoniste dell’evento 2026 con 1.540 espositori. Secondo la ricerca di The Ambrosetti house, presentata in fiera, oggi 9 italiani su 10 si fidano dei prodotti a marchio del distributore che nel 2025 hanno registrato vendite per otre 31,5 miliardi di euro. Un successo confermato dalla presenza in fiera di marchi come Conserve Italia, Marr, Sabelli e Casalasco.

Antitrust: indagine sulla GDO. L'Antitrust ha avviato l'indagine su GDO e filiera agroalimentare anche prendendo spunto dalla netta divaricazione tra inflazione generale e inflazione dei generi alimentari: tra ottobre 2021 e ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari sono aumentati del 24,9%, l'8% in più rispetto all’indice generale dei prezzi al consumo.

Sigep 2026: oltre 1.300 espositori ai nastri di partenza. Dal 16 al 20 gennaio la Fiera di Rimini torna a essere il centro di gravità del foodservice globale con la 47ª edizione di Sigep World The World Expo for Foodservice Excellence. La manifestazione di Italian Exhibition Group ospita 1.300 espositori con una componente internazionale in crescita del 33% rispetto allo scorso anno: sono attesi buyer da 75 Paesi.

Avolta vola alto. Avolta, la ex Dufry, società di travel retail proprietaria del marchio Autogrill, si è aggiudicata 2 contratti per potenziare la ristorazione all'aeroporto di Palm Beach, in Florida. In Cina si è aggiudicata la concessione per gestire 43 duty free allo scalo di Shanghai Pudong. Inoltre, si è aggiudicata un contratto all'aeroporto di Ginevra per riqualificazione e gestione di 12 punti ristoro.

