Giornata Mondiale Pizza. Italmopa: "Nostre farine simbolo Made in Italy nel mondo"

Come ogni anno, il 17 gennaio, in concomitanza con la festa di Sant’Antonio Abate protettore dei pizzaioli e dei fornai, si celebra la Giornata Mondiale della Pizza. Una ricorrenza dal forte valore simbolico ma anche l’occasione per ricordare cosa rappresenta concretamente per la nostra cultura questo prodotto che affonda le sue radici nelle più antiche tradizioni.

Nel nostro Paese, ogni anno oltre 450.000.000 di chili di farina, dalla bianca all’integrale, prodotte dai Molini italiani dopo un’attenta e accurata selezione delle migliori varietà di frumento, sono annualmente destinate alla produzione di oltre 3 miliardi di pizze, ricorda Italmopa-Associazione Industriali Mugnai d’Italia (Confindustria/FederPrima).

"Grazie a farine di assoluta qualità, derivanti da un’incomparabile professionalità e da una tradizione centenaria uniche nel panorama mondiale, i nostri mugnai sono artefici determinanti del successo di un prodotto simbolo del ‘Made in Italy’ alimentare, sinonimo di convivialità e tradizione, capace però di innovarsi costantemente grazie alle competenze esclusive dell’industria molitoria italiana", evidenzia Francesco Vacondio, presidente della Sezione Molini a frumento tenero di Italmopa. "Le farine dei nostri Molini rappresentano l'ingrediente fondamentale per la pizza d'eccellenza: grazie alla loro straordinaria versatilità siamo in grado di proporre soluzioni che rispondono pienamente alle più alte aspettative dei pizzaioli e dei consumatori, in Italia e nel mondo".

Dal lato dei consumi, sempre più orientati alla qualità, la Margherita mantiene saldamente il comando quale pizza più amata non soltanto per la sua semplicità ma anche per i colori e i profumi che la contraddistinguono, restano però fortemente apprezzate anche la diavola e la capricciosa.