Salumi e formaggi stagionati: ecco il modo migliore per conservarli

Tutti i prodotti freschi hanno bisogno di attenzione una volta portati a casa, e in particolare seguire alcuni consigli per la conservazione garantisce sapori gustosi e un consumo sicuro. In questo modo è possibile godere più a lungo anche del Formaggio Stelvio Dop e dello Speck Alto Adige Igp.

Per i formaggi stagionati:

- Per conservarli in frigorifero utilizzare la carta per formaggi, quella che viene utilizzata per il confezionamento al banco (in alternativa un panno in cera d'api) oppure metterlo in un contenitore di vetro o plastica con coperchio.

- Conservare in frigorifero sul ripiano centrale, confezionati singolarmente, con una temperatura compresa tra 4 e 8 °C.

Queste indicazioni valgono per la maggior parte dei formaggi e in particolare sono contenuti nelle linee guida del Formaggio Stelvio Dop. La sua consistenza cremosa e il suo aroma speziato vengono esaltati se conservato correttamente. Per gustarlo al meglio, si consiglia di togliere il Formaggio Stelvio Dop dal frigorifero circa 30 minuti prima di servirlo; tuttavia, se si desidera porzionare il formaggio, è meglio tagliarlo quando è ancora freddo per evitare che si attacchi al coltello.

Il Formaggio Stelvio Dop è fatto con latte proveniente al 100% da 350 masi di montagna dell'Alto Adige e secondo metodi di lavorazione tradizionali, caratteristiche che ne determinano il sapore inconfondibile e ne garantiscono la genuinità.

Come conservare correttamente gli insaccati e i salumi stagionati:

- Conservare sempre il salume intero.

- Dopo averlo tagliato, inserirlo nuovamente in un panno umido o conservarlo tra due piatti fondi in un luogo fresco o in frigorifero. In particolare, lo Speck Alto Adige Igp manterrà il suo aroma e la sua consistenza morbida per diverse settimane.

- Importante: lo Speck Alto Adige non deve essere conservato vicino ad alimenti dall'odore forte, poiché tende ad assorbirne facilmente gli odori.

Prima di consumarlo, lo Speck Alto Adige Igp deve riposare per un'ora a temperatura ambiente, in modo che possa sprigionare al meglio il suo aroma speziato e leggermente affumicato.

Tradizionalmente lo Speck Alto Adige Igp è facile da conservare, veniva prodotto dai contadini in Alto Adige per conservare la carne e per avere a disposizione tutto l’anno una fonte di proteine animali. Se non aperto e confezionato sottovuoto, conservato in un luogo fresco e buio, ad esempio in frigorifero, rimane fresco per diversi mesi.

La conservazione ottimale del Formaggio Stelvio Dop e dello Speck Alto Adige Igp non solo ne assicura il gusto inconfondibile, ma consente anche di preservarne la freschezza e le qualità organolettiche, contribuendo a ridurre al minimo gli sprechi alimentari.



