Conserve Italia protagonista a Marca 2026

L’italianità dei prodotti agroalimentari è un valore che va difeso e sostenuto a tutti i livelli. È questo l’impegno rilanciato da Conserve Italia in occasione di Marca, il salone internazionale dedicato alla Marca del Distributore (MDD) che si è tenuto nei giorni scorsi nei padiglioni di BolognaFiere. Il Gruppo cooperativo - in qualità di partner affidabile e consolidato della Distribuzione moderna - ha scelto la 22esima edizione della manifestazione per rafforzare il dialogo con il retail su temi centrali per il futuro delle filiere.

“Nell’ultimo anno, accanto a una domanda ancora debole, i nostri comparti di riferimento hanno dovuto affrontare nuovi e significativi aumenti dei costi, a partire dalle materie prime agricole, come nel caso del pomodoro e della frutta - spiega il Direttore Generale di Conserve Italia, Pier Paolo Rosetti -. In questo scenario, il tema centrale ribadito a Marca non poteva che essere il valore: siamo una filiera cooperativa 100% italiana, un’azienda impegnata ogni giorno a promuovere e sostenere il lavoro di migliaia di agricoltori soci, dall’Emilia-Romagna alla Puglia passando per la Toscana. L’italianità per noi non è solo un elemento strategico, è la nostra stessa ragion d’essere; un requisito imprescindibile che comporta responsabilità, standard elevati di qualità, tracciabilità, etica e sostenibilità. È un valore che va difeso e sostenuto anche nella Marca del Distributore con un impegno comune da parte di tutti gli attori protagonisti, perché solo così possiamo salvaguardare le nostre filiere produttive”.

Difendere l’italianità significa anche riconoscerne il costo e ridistribuirlo in modo equo lungo tutta la catena produttiva. “È fondamentale - aggiunge Rosetti - rafforzare una collaborazione sempre più stretta tra produttori e distributori per promuovere il Made in Italy, evitando che i prodotti italiani siano penalizzati dalla concorrenza sleale di Paesi che non sono tenuti a rispettare le nostre stesse regole, come avviene nei trasformati del pomodoro così come nei legumi e nei cereali, a partire dal mais dolce. La corsa al ribasso dei prezzi svilisce il lavoro agricolo e industriale che sta alla base di tante nostre eccellenze”.

Conserve Italia nel 2026 porterà a compimento il Piano investimenti da oltre 86 milioni di euro, destinato a traghettare l’azienda verso nuove frontiere di innovazione tecnologica e digitalizzazione, con processi produttivi sempre più sostenibili. A tal proposito l’Azienda di recente ha ufficializzato gli Obiettivi di Sostenibilità 2025-27 che prevedono la riduzione di oltre 39.000 tonnellate di CO₂ e il raggiungimento del 42% di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.

In questa intervista esclusiva il direttore generale di Conserve Italia Pier Paolo Rosetti illustra le novità che il gruppo ha presentato a Marca 2026.

Guarda il video:



