Diminuisce la forza lavoro agricola in Ue

Le cifre chiave sulla filiera alimentare europea nell'edizione 2025 pubblicata a dicembre, ripercorrono il percorso del nostro cibo dal campo alla tavola utilizzando i dati più recenti. La pubblicazione copre l'intera filiera alimentare, inclusi produzione, trasformazione, distribuzione, commercio internazionale, consumo e problematiche ambientali.

Concentrando l'attenzione sulle persone che producono il cibo, cioè sulla forza lavoro agricola dell'UE, risulta che, nel 2023, il settore agricolo dell'UE (inclusa la caccia e le attività di servizi correlate) contava 8,4 milioni di persone impiegate.

Con il calo del numero di aziende agricole, anche l'occupazione agricola è diminuita, con la sua quota di forza lavoro nell'UE scesa dal 5,2% nel 2013 al 3,9% nel 2023.

Questi sviluppi sono stati spesso trainati da tecnologie che consentono di risparmiare manodopera, come la meccanizzazione, l'automazione e altre innovazioni. Tra il 2013 e il 2023, la quota dell'agricoltura sull'occupazione totale è diminuita in tutti i paesi dell'UE, con i cali più significativi in Romania (-8,9 punti percentuali), Croazia e Portogallo (-4,7 punti percentuali ciascuno).