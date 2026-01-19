Italia Alimentari, il campione dei salumi per la MDD

Italia Alimentari, società del gruppo Cremonini, riunisce diverse realtà produttive sotto un unico denominatore che parla di italianità, integrazione e internazionalizzazione. Con un core business nella salumeria, il gruppo è uno dei principali produttori italiani di salumi in vaschetta, soprattutto per conto terzi. Inoltre col marchio Ibis opera nella produzione e commercializzazione di affettati e di snack. Una forte struttura industriale dislocata strategicamente in Italia, garantisce l’autenticità delle sue produzioni, insieme a un’offerta ampia e versatile che le permette di presidiare tutti i canali distributivi.

A Marca 2026 abbiamo incontrato Roberto Gheritti, Direttore Commerciale Italia Alimentari.

Guarda il video:



