Italia Alimentari, il campione dei salumi per la MDD
Intervista esclusiva col direttore commerciale, Roberto Gheritti
Italia Alimentari, società del gruppo Cremonini, riunisce diverse realtà produttive sotto un unico denominatore che parla di italianità, integrazione e internazionalizzazione. Con un core business nella salumeria, il gruppo è uno dei principali produttori italiani di salumi in vaschetta, soprattutto per conto terzi. Inoltre col marchio Ibis opera nella produzione e commercializzazione di affettati e di snack. Una forte struttura industriale dislocata strategicamente in Italia, garantisce l’autenticità delle sue produzioni, insieme a un’offerta ampia e versatile che le permette di presidiare tutti i canali distributivi.
A Marca 2026 abbiamo incontrato Roberto Gheritti, Direttore Commerciale Italia Alimentari.
