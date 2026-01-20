AB Mauri: qualità e inclusione le parole chiave

AB Mauri si è ripresentato a Sigep con un fitto programma di eventi, talk e showcooking. La Scrocchiarella si è confermata prodotto di grande attrazione da parte del pubblico di Riminifiera, presso uno stand in cui gli elementi chiave sono stati l'inclusione, l'economia circolare e la buona cucina ispirata alle tradizioni territoriali.

Ai microfoni di EFA News, Francesca Minutola, Marketing Manager di AB Mauri ha tratto il bilancio delle attività di questa edizione.

Guarda il video: