It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn

AB Mauri: qualità e inclusione le parole chiave

Francesca Minutola (Mktg Manager) illustra in esclusiva novità ed eventi del brand a Sigep

AB Mauri si è ripresentato a Sigep con un fitto programma di eventi, talk e showcooking. La Scrocchiarella si è confermata prodotto di grande attrazione da parte del pubblico di Riminifiera, presso uno stand in cui gli elementi chiave sono stati l'inclusione, l'economia circolare e la buona cucina ispirata alle tradizioni territoriali.

Ai microfoni di EFA News, Francesca Minutola, Marketing Manager di AB Mauri ha tratto il bilancio delle attività di questa edizione.

Guarda il video:

Photo gallery AB Mauri #WeCare Stand Scrocchiarella a Sigep 2026 Stand Scrocchiarella a Sigep 2026 Degustazione Scrocchiarella a Sigep 2026 Preparazione Scrocchiarella a Sigep 2026 Scrocchiarella
lml - 56848

EFA News - European Food Agency
Similar