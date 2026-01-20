Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Immobiliare, il retail protagonista in Italia
EY Barometer: centri commerciali prima asset class per volumi di investimento
Dopo anni di difficoltà e calo degli investimenti, il comparto retail italiano torna a crescere, affermandosi nel 2025 come la prima asset class per volumi di investimento nel mercato immobiliare. L’anno segna, inoltre, il nuovo massimo storico per il settore, confermando la ritrovata appetibilità evidenziata anche nell’edizione 2024 della Survey EY. La terza edizione dell’EY Retail Property Investme...
Fc - 56857
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency