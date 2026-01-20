Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Foodlab: fatturato raddoppiato in sei anni
Azienda chiude l'ultimo esercizio con 52 mln euro di ricavi. Cresce anche valore produzione
Anche in un contesto di mercato reso complesso da tensioni e tassi elevati, non si ferma la crescita di FoodLab, azienda parmense specializzata nella lavorazione artigianale di salmone affumicato e altri prodotti ittici, e player di primo piano nel segmento top di gamma. La società ha chiuso nei giorni scorsi il bilancio di esercizio 2024-2025 con risultati rilevanti.Il valore della produzione segna...
lml - 56862
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency