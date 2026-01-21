Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Ag group punta all'hospitality di lusso
Il gruppo fondato da Andrea Girolami accelera la crescita nel settore luxury e lifestyle: previsti 5 nuovi hotel nel 2026
AG Group apre una nuova fase del proprio percorso e si presenta ufficialmente al mercato come gruppo integrato dell’ospitalità e del turismo inbound, pronto ad accelerare nel segmento premium nell’hôtellerie, nell’incoming internazionale e nella consulenza alberghiera.Fondato dall’imprenditore Andrea Girolami, AG Group è oggi una realtà interamente a capitale italiano che, dopo oltre 25 anni di att...
Fc - 56882
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency