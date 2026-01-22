Kioene fa il suo ingresso in Germania

Kioene, produttore italiano di gastronomia vegetale, annuncia il proprio ingresso ufficiale nel mercato tedesco, uno dei più rilevanti in Europa per il comparto plant-based. Le vendite hanno preso il via a partire dall’inizio dell’anno nella Gdo tedesca, con una presenza iniziale presso Edeka nel Nord e nel Centro-Nord del Paese, e nelle insegne Famila e Combi nell’area Nord-Ovest.

La Germania rappresenta un mercato strategico di primaria importanza: il settore della gastronomia vegetale vale circa tre volte quello italiano ed è caratterizzato da una predominanza dell’offerta like-meat. In questo contesto, Kioene porta un posizionamento distintivo, focalizzato su piatti pronti vegetali in cui la verdura è protagonista, senza simulare il gusto della carne. Il debutto avviene con la gamma Verde Amore, un’offerta composta da cinque referenze ricche di proteine e sviluppate specificamente per il mercato tedesco.

L’ingresso nel Paese è il risultato di un percorso di avvicinamento strutturato, costituito da test a scaffale e analisi delle performance. Un approccio che ha portato l’azienda a individuare, nel contesto generale di un comparto vegetale che ha iniziato a mostrare alcuni segnali di maturità, lacune di domanda potenziale non ancora soddisfatta.

A supporto del piano di sviluppo, Kioene ha costituito una società in Germania, con una filiale dedicata guidata da un General Manager di comprovata esperienza, in stretta collaborazione con il team italiano. La produzione rimane in Italia, mentre la distribuzione avviene tramite export diretto, garantendo continuità qualitativa e coerenza con i valori del brand.

L’operazione si inserisce in una strategia di crescita internazionale che vede Kioene già presente all’estero, in particolare in Spagna dove è in essere una partnership produttiva con Mercadona, e ora impegnata a sviluppare in modo strutturato e a brand uno dei mercati plant-based più rilevanti d’Europa.