Fondi UE pesca. Abruzzo promosso

La Regione Abruzzo chiude il 2025 con risultati solidi e certificati nell’attuazione del Programma Nazionale Feampa 2021–2027, confermando una gestione efficace delle risorse europee a sostegno della pesca, dell’acquacoltura e dello sviluppo delle comunità costiere. Alla data del 31 dicembre 2025, l’Assessorato regionale all’Agricoltura e alla Pesca registra una spesa pubblica certificata pari a oltre 3,18 milioni di euro, superando di circa il 103% il target di spesa UE previsto per l’annualità 2025 ed evitando qualsiasi rischio di disimpegno.

“Si tratta di un risultato molto importante, che dimostra come la Regione Abruzzo sia in grado di trasformare le risorse europee in interventi concreti a favore delle imprese e dei territori", dichiara il vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’Agricoltura e Pesca Emanuele Imprudente. "La programmazione Feampa rappresenta uno strumento strategico per accompagnare il comparto ittico verso una crescita sostenibile, competitiva e capace di rispondere alle sfide ambientali e climatiche”.

La dotazione complessiva del Feampa Abruzzo ammonta a oltre 18,3 milioni di euro ed è destinata a sostenere la pesca sostenibile, lo sviluppo dell’acquacoltura, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, l’economia blu e le strategie di sviluppo locale, oltre al rafforzamento amministrativo necessario per una gestione efficace del programma. Particolarmente significativo è l’avanzamento della Priorità dedicata all’acquacoltura e alla trasformazione, che registra un livello di spesa certificata superiore al 78%, con contributi erogati alle imprese per investimenti produttivi, sicurezza sul lavoro, innovazione e resilienza ambientale.

Accanto agli interventi a favore delle imprese, la Regione ha avviato progetti strategici di sistema come “Blue Sentynet”, finalizzato al monitoraggio dell’ambiente marino costiero e al rafforzamento della resilienza del settore dei molluschi bivalvi ai cambiamenti climatici, attraverso un modello di governance partecipata che coinvolge istituzioni, enti scientifici e operatori economici. Sul fronte dello sviluppo locale, è stato inoltre selezionato il Gal Pesca Abruzzo, chiamato ad attuare una Strategia di Sviluppo Locale sostenuta da risorse pari a 3 milioni di euro, con azioni mirate alla valorizzazione del prodotto ittico, al pescaturismo e alla cooperazione territoriale.

“Questi risultati non nascono per caso ma sono il frutto di un lavoro quotidiano serio e altamente qualificato", sottolinea il vicepresidente. "Desidero ringraziare la struttura del Dipartimento Agricoltura, il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica e il dirigente Francesco Di Filippo, Organismo Intermedio Abruzzo per il Feampa, per la competenza, la capacità di programmazione e il presidio costante delle procedure, che hanno consentito all’Abruzzo di raggiungere e superare gli obiettivi europei".

“Continueremo su questa strada, a breve dedicheremo alla pesca costiera un bando specifico", conclude Imprudente. "La pesca e l’acquacoltura rappresentano non solo un settore produttivo strategico, ma anche un presidio ambientale e culturale fondamentale per la nostra regione. Il Feampa è una leva decisiva per costruire un futuro sostenibile per le comunità costiere abruzzesi”.