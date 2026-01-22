Riso Scotti accelera nell'export digitale

Riso Scotti, storica azienda italiana nella produzione e commercializzazione del riso e Rosso Fine Food, società specializzata nell’export digitale e nel commercio internazionale di prodotti alimentari italiani, annunciano la firma di una partnership finalizzata allo sviluppo dei prodotti “Riso Scotti” attraverso il canale Digital B2B.

La collaborazione nasce dall’incontro tra due realtà complementari per esperienza, visione e posizionamento, in una fase di forte evoluzione dei canali di vendita internazionali del settore agroalimentare, sempre più orientati a piattaforme digitali B2B e a modelli di relazione diretta con importatori e distributori.

Riso Scotti è oggi presente con i propri prodotti in numerosi Paesi europei e in mercati extra-europei quali Medio Oriente, Asia e America, grazie a una rete internazionale costruita nel tempo su qualità, affidabilità industriale e forza del marchio. Rosso Fine Food opera stabilmente in diverse aree geografiche ad alto potenziale, tra cui Europa orientale e balcanica, Medio Oriente, Africa, Asia e America Latina, affiancando aziende italiane nella penetrazione di mercati complessi e nella gestione di clienti professionali B2B.

Negli ultimi anni Rosso Fine Food ha sviluppato un modello di export digitale che ha già prodotto casi di successo concreti, consentendo a diversi brand italiani di intercettare buyer qualificati, avviare trattative strutturate e consolidare rapporti commerciali duraturi. L’utilizzo professionale di piattaforme globali come Alibaba.com, unito a una gestione diretta delle negoziazioni e a un forte presidio commerciale, ha permesso di trasformare il digitale in uno strumento reale di crescita del fatturato.Riso Scotti, dal canto suo, rappresenta un punto di riferimento internazionale nel settore agroalimentare italiano, con referenze già consolidate su più mercati e una reputazione costruita su oltre un secolo di storia.

All’interno della partnership, Rosso Fine Food opererà come partner commerciale e digitale, occupandosi dello sviluppo delle vendite nel canale B2B internazionale, della gestione dei contatti con importatori e distributori e dell’attivazione di canali digitali dedicati all’export. La partnership partirà dai mercati a maggiore crescita, con focus su importatori e distributori specializzati nel foodservice e nel retail premium.