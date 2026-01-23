Lactalis punta forte sul fuori casa

In occasione di Sigep 2026, Lactalis ha presentato ufficialmente la nuova Business Unit Out of Home, progetto strategico dedicato allo sviluppo di soluzioni per la ristorazione professionale. Nel contesto della fiera riminese, il gruppo ha illustrato il proprio portafoglio di marche e una visione integrata orientata verso il mercato degli operatori Horeca, a partire dai bar e dalle pasticcerie.

Il progetto è stato spiegato a EFA News da Simona Fiorina, Head of Marketing Lactalis Italia.

Guarda il video: