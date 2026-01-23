Milano Centrale: in cantiere anche un albergo

La Stazione di Milano Centrale si prepara ad accogliere, per la prima volta nella sua storia, una struttura alberghiera di alto profilo. Un nuovo progetto di ospitalità di fascia alta prenderà vita all’interno di uno degli edifici più iconici della città, dando avvio a un intervento di rigenerazione urbana.

Il piano, ideato, promosso e sviluppato da Grandi Stazioni Retail, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare in gestione e nella creazione di nuove esperienze a servizio di viaggiatori, cittadini e visitatori internazionali. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana volta ad ampliare e diversificare l’offerta di servizi ad alto valore aggiunto all’interno delle stazioni.

A seguito di un articolato processo di selezione, coordinato dal team Hotels di Cushman & Wakefield e che ha coinvolto oltre 15 operatori internazionali del settore hospitality, Grandi Stazioni Retail ha individuato Pacini Group S.p.A. quale partner operativo per la gestione e la commercializzazione della futura struttura alberghiera, dopo averne definito posizionamento, concept e ambizione internazionale.

“L’arrivo della prima struttura alberghiera in una stazione italiana rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di trasformazione delle stazioni in ecosistemi complessi e plurali, luoghi sempre più integrati al tessuto urbano e capaci di offrire servizi ed esperienze sempre più diversificate”, dichiara Elena Sorlini, amministratore delegato di Grandi Stazioni Retail.

La futura struttura sarà affiliata a un primario marchio alberghiero internazionale che verrà annunciato nei prossimi mesi. Per la progettazione architettonica dell’intera struttura Grandi Stazioni Retail ha scelto lo studio Rma dell’architetto Roberto Murgia, mentre per il design degli interni, Pacini Group ha coinvolto lo Studio Marco Piva, realtà di riferimento nel panorama internazionale del design e dell’ospitalità di alto livello, in coerenza con il concept e gli standard definiti da Grandi Stazioni Retail.

"Portare per la prima volta l’ospitalità all’interno di un luogo iconico come la Stazione Centrale di Milano, significa coniugare rispetto per la storia, visione contemporanea e capacità di interpretare le esigenze di una clientela internazionale”, commenta Emidio Pacini, Ceo e Founder di Pacini Group.

Il progetto, i cui lavori sono già stati avviati, prevede l’attivazione di una nuova funzione ricettiva all’interno di un immobile simbolo della città, che per la prima volta accoglie l’ospitalità senza alterare la propria identità originaria. Ne nascerà un’esperienza contemporanea e distintiva, pensata per una clientela internazionale leisure e business, caratterizzata da alti livelli di comfort, servizi evoluti e un dialogo costante con il contesto urbano.