Menù Italia: una pizza "inedita"

Michele Leonardi (resp. commerciale e marketing) illustra in esclusiva i prodotti

Menù Italia è un'azienda con quasi un secolo di storia alle spalle. Il gruppo modenese ha partecipato a tutte le edizioni di Sigep, compresa l'ultima, in cui ha puntato tutto sulla pizza, presentando una novità assoluta.

Fondata nel 1932, l'azienda è specializzata nella produzione di specialità alimentari destinate alla ristorazione professionale: condimenti, salse e creme, funghi, primi piatti, pietanze, preparati per dolci e dessert. 

Presso lo stand di Menù, EFA News ha incontrato Michele Leonardi, responsabile commerciale e marketing di Menù Italia.

Guarda il video: 

Photo gallery Stand Menù Italia a Sigep 2026 Padorè (Menù Italia) Pizza al padellino (Menù) Pizza al padellino alla carbonara (Menù Italia) Frulloro (Menù)
