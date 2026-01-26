Menù Italia: una pizza "inedita"

Menù Italia è un'azienda con quasi un secolo di storia alle spalle. Il gruppo modenese ha partecipato a tutte le edizioni di Sigep, compresa l'ultima, in cui ha puntato tutto sulla pizza, presentando una novità assoluta.

Fondata nel 1932, l'azienda è specializzata nella produzione di specialità alimentari destinate alla ristorazione professionale: condimenti, salse e creme, funghi, primi piatti, pietanze, preparati per dolci e dessert.

Presso lo stand di Menù, EFA News ha incontrato Michele Leonardi, responsabile commerciale e marketing di Menù Italia.

Guarda il video: