La Settimana di EFA News

Euricom acquisisce la francese Ebly. Euricom, tra i produttori mondiali nel settore del riso, ha stipulato l'accordo per l'acquisizione del 100% delle azioni di Ebly Sas, la joint venture di proprietà di Mars e Axéréal Participations. Nell'intesa sono compresi il marchio Ebly e lo stabilimento di produzione di Châteaudun, nella regione della Loira.

Agroalimentare italiano: export a 67 miliardi. Nei primi 11 mesi del 2025 le esportazioni italiane agroalimentari aumentano del 5% su base tendenziale, sfiorando 67 miliardi di euro. Lo rende noto Ismea, secondo cui nello stesso periodo l'export nazionale complessivo cresce del 3,1%. Tra i prodotti trainanti si confermano caffè, prodotti della panetteria e pasticceria, formaggi, prosciutti e frutta fresca.

Macfrut 2026, area espositiva in crescita. Viaggia a pieno regime la macchina organizzativa di Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta. A tre mesi dal salone previsto dal 21 al 23 aprile, Rimini Expo Center incrementa del 28% la superficie espositiva. Siglato, inoltre, un accordo triennale con la Repubblica Dominicana che parteciperà all'edizione 2026 con uno stand di 400 mq.

Sigep, boom di stranieri. Con +33% di espositori esteri da 45 Paesi, 500 top buyer da 75 Paesi, 5.650 business meeting e quasi un visitatore su quattro dall’estero, Sigep, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini dal 16 al 22 gennaio, conferma il proprio ruolo di piattaforma globale per le filiere di Gelato, Pasticceria, Cioccolato, Caffè, Panificazione e Pizza.

Marr acquisisce Bergel+. Marr, società del gruppo Cremonini, ha sottoscritto con Ortofrutticola, specializzata nella distribuzione di beverage, un accordo per l’acquisizione della società Bergel+, società lombarda attiva fin dagli anni novanta nella distribuzione al foodservice di prodotti food & beverage. Per il 100% delle quote, Marr ha sborsato 4,7 milioni di euro.

Intesa Sanpaolo: 20 milioni ad Andriani. Intesa Sanpaolo supporta con un finanziamento da 20 milioni di euro le strategie di crescita internazionale di Andriani Società Benefit, azienda del settore dell’innovazione ed healthy food che sta guidando la transizione alimentare integrando tradizione agricola, scienze nutrizionali e responsabilità sociale verso tutti gli stakeholder. L’operazione è stata attuata dalla Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo e gestita in collaborazione con Sace

Rinvio Mercosur, un danno per le imprese. Lo stop all'approvazione del Mercosur decretato dal Parlamento europeo "potrebbe costare all'Italia almeno 1,5 miliardi di euro di mancato export ". Lo ha detto il presidente di Federalimentare Paolo Mascarino. Dello stesso parere Assica: "confidiamo sulla possibilità che la Commissione decida di implementare ugualmente l'accordo", ha detto Davide Calderone.

