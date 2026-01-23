Libri. "Nel nome del pane" presentato a Roma

“Nero di Seppia e Giallo Limoncello ”, è la rassegna letteraria della Capitale che porta il noir a tavola tra parole e convivialità. In questa cornice è stato presentato a Roma presso l’antica enoteca Trimani, il nuovo libro di Luigi A. Chiarello, “Nel nome del pane” (Guerini Editore), un romanzo avvincente che stravolge gli schemi e trasporta il lettore in un viaggio inaspettato nella nostra identità alimentare contemporanea.

“Nero di Seppia e Giallo Limoncello”, organizzata anche col contributo della storica distilleria romana Pallini, non è solo una rassegna letteraria ma un’esperienza che coinvolge i sensi, le parole, il gusto, il tempo condiviso.

Nel libro l’autore si muove con disinvoltura tra food e finanza inanellando un caleidoscopio di personaggi, (tutti funzionali nella dinamica del racconto) che si muovono con disinvoltura tra la Calabria e la Valle d’Aosta passando per Milano dove si ritrovano intorno alla morte di un professore, volto noto della televisione, trovato morto in zona Navigli. Un libro avvincente che si sviluppa nel genere thriller, scritto bene con capitoli brevi al fine di facilitarne la lettura.

Pur essendo un giallo è intriso di interessanti approfondimenti culturali in campo artistico, archeologico, storico, religioso, antropologico, esoterico, matematico, simbolistico, mitologico, cabalistico, simbolistico, pittorico, architettonico, medico, economico, finanziario, agroalimentare, e culinario nella varie culture.

Tutto ruota introno ad alcune figure principali, Ofelia, di origine calabrese: una giovane manager che si occupa di marketing in una multinazionale dell’alimentazione.

Lindelhoff è un professore sloveno di antropologia alimentare che ci diletta in molti degli approfondimenti culturali di cui sopra.

Il professor Verdi,noto volto televisivo, consulente di aziende agroalimentari mondiali e mentore di Ofelia, viene misteriosamente avvelenato con botulino modificato alla cicuta. Lindlhoff sospetta di un possibile bioterrorista. Poi lo chef druso Jetro viene ucciso da un mix di veleno naturale e cicuta, e Don Sigismondo, colto sacerdote amico di Ofelia, viene ferito gravemente in circostanze oscure, come anche lievemente Lindlhoff. E poi l’anatomopatologo e il Commissario che investiga nel buio più totale.

Veganesimo, carne sintetica, alimentazione mediterranea, vino dealcolato, uno studente ambientalista ed altri personaggi si uniscono nell’avventura ognuno si rivela dotato di grandi doti culturali e temi di attualità che si intrecciano con i personaggi e il plot narrativo del romanzo che si conclude con una domanda inquietante, chi controllerà il cibo controllerà il mondo?

Luigi A. Chiarello è giornalista al quotidiano Italia Oggi, è curatore delle pagine quotidiane Diritto e Impresa, Diritto e Ambiente, Ambiente e Impresa, Diritto e Agricoltura, da lui fondata nel 2001, del quotidiano economico, ed è fondatore e responsabile dal 2005 del supplemento settimanale del mercoledì, Agricoltura Oggi.