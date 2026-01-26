It does not receive public funding
Il rischio in agricoltura: la visione di xFarm

Intervista con Giovanni Causapruno, Sales Director Europe

“Resilienza Agroalimentare. Come implementare soluzioni e gestione dei rischi lungo la filiera”: è il tema del simposio  organizzato da dss+ a Bologna il prossimo 3 marzo 2026 (presso l'Hotel I Portici, Via Indipendenza 69, dalle ore 10 alle 16).

Tra i relatori, Giovanni Causapruno, Sales Director Europe di xFarm Technologies, piattaforma tech specializzata nell’agricoltura di precisione, a cui abbiamo chiesto di inquadrare meglio la questione del rischio in agricoltura.

Guarda il video:


