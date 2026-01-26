Fipe: che vita sarebbe senza il bar?

Il bar è un autentico simbolo di italianità. I numeri continuano ad essere sorprendenti, tuttavia, le sfide continuano a manifestarsi in maniera impegnativa anche nel post-pandemia.

In occasione di Sigep 2026, il tema è stato dibattuto nel corso del talk “Il futuro del bar italiano (e prospettive per il 2026)”, promosso da Fipe-Confcommercio.

A margine dell'evento a Riminifiera, EFA News ha raccolto i commenti di: Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio; Paolo Staccoli, maestro pasticcere e cioccolatiere Apei; Alessandro Angelon, amministratore delegato di Sammontana Italia; Andrea Illy, presidente Illycaffè e consigliere Fipe per l’Osservatorio di Filiera sul Bar.

Guarda il video: