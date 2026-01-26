Purina: sostegno a persone in stato di vulnerabilità

Purina, azienda leader in Europa nella cura dei pet, ha annunciato oggi i tre vincitori del premio BetterWithPets. Giunto alla sua quarta edizione, il premio BetterWithPets riconosce e valorizza il lavoro delle organizzazioni impegnate a migliorare la salute e il benessere delle persone in stato di vulnerabilità attraverso il potere del legame tra le persone e i pet grazie a un finanziamento di 200.000 euro.

Le progettualità premiate offrono supporto a persone fragili attraverso iniziative che spaziano dalle visite terapeutiche con cani per anziani che vivono in contesti isolati, agli interventi assistiti con animali destinati a popolazioni colpite dalla guerra, fino alla formazione di cani da assistenza per bambini affetti da diabete.

Le tre organizzazioni vincitrici quest’anno sono state selezionate da una giuria internazionale tra quasi 150 candidature provenienti da 15 Paesi. I vincitori del premio Purina BetterWithPets 2025 sono:

- Wag & Company North East Friendship Dogs (UK): Wag è l’unica organizzazione benefica che porta compagnia e conforto agli anziani amanti dei cani, visitandoli direttamente nelle loro case, nelle strutture sanitarie e nelle case di cura del Nord-Est dell’Inghilterra.

- Acadia (Francia): Fondata nel 2015, è la prima e unica organizzazione in Francia specializzata nella formazione di cani da assistenza per giovani diabetici insulino-dipendenti.

- 100% Life - Dniprov Region (Ucraina): Un'organizzazione benefica ucraina che fornisce servizi medici umanitari salvavita e sviluppa partnership con educatori cinofili locali, nazionali e terapisti cinofili certificati per realizzare programmi di terapia assistita con animali. Attualmente integra gli interventi assistiti con animali per promuovere la guarigione e rafforzare la resilienza nelle popolazioni colpite dalla guerra.

Il premio BetterWithPets sosterrà la crescita di queste aziende attraverso finanziamenti strategici fino a 200.000 euro distribuiti nell’arco di due anni, per aiutarle a espandere le loro attività. Nell'ambito di questa iniziativa, Purina offrirà anche percorsi di formazione personalizzati volti a rafforzare le competenze in aree chiave, contribuendo così a promuovere un cambiamento sistemico.

Il premio, assegnato ogni due anni, si inserisce nell'impegno di Purina Europe di migliorare entro il 2030 la salute e il benessere di 1 milione di persone in situazioni di vulnerabilità, valorizzando il potere del legame tra i pet e le persone.

I precedenti vincitori del premio BetterWithPets hanno avuto un impatto significativo e duraturo nel sostenere chi ne ha bisogno. Tra questi c'è il Centro de Terapias Asistidas con Canes (Ctac), che migliora i risultati fisici, emotivi e sociali delle persone attraverso terapie assistite con i cani. Grazie al premio BetterWithPets, il Ctac ha potuto lanciare “My Hands with My Lovely Paws”, un progetto inclusivo che forma giovani con disabilità come professionisti nelle terapie assistite con animali.

Rafael Lopez, amministratore delegato di Nestlé Purina PetCare Europa ha dichiarato: “Sappiamo quanto sia cruciale e significativo il legame tra umani e animali per la società il premio BetterWithPets rappresenta proprio questo. I partecipanti di quest’anno hanno dimostrato come il legame tra persone e pet possa affrontare problemi sociali reali e generare cambiamenti concreti per chi è in difficoltà”.

“Con il BetterWithPets Prize, che supporta il nostro impegno volto ad aiutare 1 milione di persone in situazioni di vulnerabilità a migliorare salute e benessere entro il 2030, vogliamo sostenere realtà che ogni giorno trasformano questa relazione in un effetto positivo tangibile per la comunità”, ha aggiunto da parte sua Fabio degli Esposti, amministratore delegato di Purina Italia e direttore regionale di Purina Sud Europa.