Tetra Pak: nuove tecnologie a servizio del gelato

A Sigep 2026, Tetra Pak ha portato un ampio portafoglio di soluzioni tecnologiche nel confezionamento del gelato. Azienda di ampio respiro internazionale, presente in oltre 160 Paesi, Tetra Pak tratta ogni giorno con mercati molto diversificati e, anche per questo, è costantemente focalizzata sull'innovazione.

Nel corso della fiera riminese, EFA News ha raccolto il commento di Marco Zandermann, Key Account Manager di Tetra Pak.

Guarda il video: