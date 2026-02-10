It does not receive public funding
Tetra Pak: nuove tecnologie a servizio del gelato

Marco Zandermann (Key Account Manager) illustra in esclusiva le ultime novità

A Sigep 2026, Tetra Pak ha portato un ampio portafoglio di soluzioni tecnologiche nel confezionamento del gelato. Azienda di ampio respiro internazionale, presente in oltre 160 Paesi, Tetra Pak tratta ogni giorno con mercati molto diversificati e, anche per questo, è costantemente focalizzata sull'innovazione.

Nel corso della fiera riminese, EFA News ha raccolto il commento di Marco Zandermann, Key Account Manager di Tetra Pak.

Guarda il video:

Photo gallery Gelati Tetra Pak Tetra Pak - Ice Cream Paper Wrap Cartoni Tetra Pak Stand Tetra Pak a Sigep 2026 Stand Tetra Pak a Sigep 2026 Macchinari Tetra Pak Macchinario Tetra Pak
