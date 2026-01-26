McDonald's: Davide Sanzi nuovo Chief People Officer

McDonald’s Italia annuncia l’ingresso in azienda di Davide Sanzi come nuovo Chief People Officer. Sanzi ha alle spalle un percorso di quasi 20 anni in ambito HR nei settori Automotive, Manufacturing, Entertainment, Food e Retail, ambiti in cui ha sviluppato profonde competenze in materia di Organizzazione, Relazioni Industriali, Cambiamento culturale e Talent Management.

Laureato in Scienze Sociali, con Master in Risorse Umane, Sanzi avvia il suo percorso professionale presso Brembo, dove si occupa di organizzazione per i diversi Paesi del Gruppo. Prosegue la sua carriera affrontando una sfida di rilievo: per sei anni guida la funzione Risorse Umane e l’organizzazione di Expo 2015, ricoprendo durante l’evento la posizione di Vicedirettore Operativo.

Successivamente il manager entra in Esselunga, dove rafforza ulteriormente la sua preparazione in ambito HR, guidando anche le relazioni industriali, per poi assumere la direzione operativa delle insegne dedicate alla ristorazione e alla prossimità. In seguito, raccoglie una sfida imprenditoriale nella sua fase di lancio, assumendo il ruolo di General Manager in Soul-K, start-up tecnologica specializzata nella produzione alimentare, attiva nei settori del food-service organizzato, della grande distribuzione e dell’hospitality.

"È per me motivo di grande soddisfazione entrare a far parte di McDonald’s Italia”, ha dichiarato Sanzi. “Sono convinto che la valorizzazione dei talenti, l'investimento nella formazione e la costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo creino lo spazio necessario alle persone per affrontare grandi sfide e generare valore condiviso per l’azienda e per i clienti”.