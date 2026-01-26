Sabelli protagonista a Marca 2026

Dopo un 2024 chiuso in modo decisamente positivo, il Gruppo Sabelli ha affrontato un 2025 particolarmente complesso dal punto di vista dei consumi domestici e del costo delle materie prime. Grazie agli investimenti nella struttura industriale e commerciale e alle acquisizioni strategiche degli ultimi anni, il gruppo ha potuto affrontare la ciclicità del mercato chiudendo l’anno con un fatturato in crescita del 10%. L’export si riconferma uno dei principali motori di sviluppo, accanto al segmento private label: ottime quindi le prospettive per il 2026, che vedrà il potenziamento delle esportazioni in Europa e l’ingresso negli Stati Uniti e nel Far East.

Il gruppo marchigiano, azienda familiare giunta oggi alla quarta generazione, è un punto di riferimento per la produzione di mozzarella e formaggi freschi e rappresenta un modello industriale sano e positivo.

In occasione del salone Marca 2026 a BolognaFiere, abbiamo incontrato Laura Galanti, Responsabile Marketing Sabelli.

Guarda il video: