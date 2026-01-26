Sabelli protagonista a Marca 2026
Intervista esclusiva con Laura Galanti, Responsabile Marketing
Dopo un 2024 chiuso in modo decisamente positivo, il Gruppo Sabelli ha affrontato un 2025 particolarmente complesso dal punto di vista dei consumi domestici e del costo delle materie prime. Grazie agli investimenti nella struttura industriale e commerciale e alle acquisizioni strategiche degli ultimi anni, il gruppo ha potuto affrontare la ciclicità del mercato chiudendo l’anno con un fatturato in crescita del 10%. L’export si riconferma uno dei principali motori di sviluppo, accanto al segmento private label: ottime quindi le prospettive per il 2026, che vedrà il potenziamento delle esportazioni in Europa e l’ingresso negli Stati Uniti e nel Far East.
Il gruppo marchigiano, azienda familiare giunta oggi alla quarta generazione, è un punto di riferimento per la produzione di mozzarella e formaggi freschi e rappresenta un modello industriale sano e positivo.
In occasione del salone Marca 2026 a BolognaFiere, abbiamo incontrato Laura Galanti, Responsabile Marketing Sabelli.
Guarda il video:
