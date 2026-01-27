Gelato. Casa Optima investe sul futuro
Francesco Fattori (Ceo) illustra le novità in esclusiva/Gallery
Cinque stand per altrettanti brand e una visione integrata e innovativa che vede al centro gelato, ingredientistica e mixology. Casa Optima è tornata a Sigep con numerose proposte commerciali e un ambizioso piano di investimenti.
Nel corso dell'ultima edizione della fiera riminese del dolce, del gelato, del caffè, della pizza e del bakery, EFA News ha raccolto il commento dell'amministratore delegato Francesco Fattori.
Guarda il video:
