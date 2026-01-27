It does not receive public funding
Gelato. Casa Optima investe sul futuro

Francesco Fattori (Ceo) illustra le novità in esclusiva/Gallery

Cinque stand per altrettanti brand e una visione integrata e innovativa che vede al centro gelato, ingredientistica e mixology. Casa Optima è tornata a Sigep con numerose proposte commerciali e un ambizioso piano di investimenti.

Nel corso dell'ultima edizione della fiera riminese del dolce, del gelato, del caffè, della pizza e del bakery, EFA News ha raccolto il commento dell'amministratore delegato Francesco Fattori.

Guarda il video:

Photo gallery Casa Optima: panoramica degli stand a Sigep 2026 Gelato alla Guinness presso stand Casa Optima a Sigep 2026 Gelati alla Guinness e al Cointreau allo stand di Casa Optima a Sigep 2026 Torte Mec3 a Sigep 2026 Panoramica stand Casa Optima a Sigep 2026 Stand Pernigotti Maestri Gelatieri a Sigep 2026 Mixology allo stand Casa Optima a Sigep 2026
