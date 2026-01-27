L'Ue dice si a Hartree che si prende il caffè (e il cacao) di Touton

La Commissione Europea ha approvato l'acquisizione del controllo esclusivo della società francese Touton da parte della statunitense Hartree Partners Holdings. L'operazione riguarda il settore del commercio di "soft commodities", tra cui caffè, cacao, vaniglia e spezie.



Secondo quanto espone la Commissione nella sua nota, l'operazione proposta è "realizzata tramite un Contratto di Compravendita relativo all'acquisizione del 100% delle azioni di Touton S.A, Francia, da parte di Hartree Partners Holdings, USA", indirettamente controllata congiuntamente da Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC, USA, e Brookfield Corporation, Canada.



La società "acquisirà pertanto il controllo esclusivo di Touton ai sensi dell'articolo 3(1)(b) del Regolamento UE sulle materie prime. 2. L'operazione soddisfa i criteri di fatturato stabiliti dall'articolo 1(2) del Regolamento UE sulle materie prime".



Secondo la Commissione Ue "l'operazione non solleva problemi di concorrenza in quanto sussistono limitate sovrapposizioni orizzontali e collegamenti verticali tra il gruppo acquirente di Hartree e Touton". In pratica, l'operazione non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, data la limitata posizione di mercato che le società verrebbero a occupare a seguito della transazione.



Hartree, spiega la nota di Bruxelles, è una società globale di commercio di materie prime specializzata in energia, materie prime e mercati finanziari, tra cui energia, metalli, energie rinnovabili e titoli.



Touton è una società globale di trading di materie prime leggere specializzata nel settore agroindustriale, tra cui: caffè, cacao, vaniglia; e spezie e ingredienti.



