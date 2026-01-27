Test comparativi/2. La scienza per il consumo consapevole

La corretta informazione sui prodotti alimentari, sui loro contenuti organolettici e sulla loro salubrità passa per una corretta ricerca scientifica. A questo scopo mirano le raccomandazioni elaborate dai ricercatori dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, su impulso di Unione Italiana Food.

Il progetto è stato presentato oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy (leggi notizia EFA News). EFA News era presente e, per l'occasione, ha intervistato Mario Piccialuti, direttore generale di Unione Italiana Food, e Luisa Torri, prorettore dell’Università di Pollenzo e direttore del Sensory, Behavior and Cognition Lab.

