Una medaglia per il caffè di qualità

Si chiama International Coffee Tasting (ICT) ed è un punto di partenza per una "narrazione efficace della qualità del proprio prodotto". Uno strumento strategico essenziale per le torrefazioni che desiderano trasformare la qualità sensoriale in un vantaggio competitivo misurabile e autorevole. Per questo è nato il concorso Ict, curato da IIAC-International Institute of Coffee Tasters e pensato per "costruire valore e trasparenza per l’intera filiera, contribuendo a definire il valore reale del caffè in tazza attraverso un metodo condiviso".

Per una torrefazione strutturata, la qualità del prodotto è il punto di partenza: l’obiettivo di International Coffee Tasting (ICT) è fornire gli strumenti per comunicarla con autorevolezza, facilitando il posizionamento e la distinzione del marchio. Per questo ICT mette a disposizione dei reparti marketing e sales una risorsa oggettiva per qualificare la proposta commerciale e consolidare la fiducia degli stakeholder. La medaglia ICT è un riferimento autorevole, orienta l’utente finale e costruisce una maggiore trasparenza intorno alle caratteristiche del prodotto.

Il riconoscimento ICT può agire come un importante elemento di distinzione, offrendo al consumatore una motivazione di acquisto basata sulla qualità certificata. È una leva utile per differenziare il prodotto in segmenti di mercato densamente popolati.

Offrire un caffè "premiato" significa dotare il barista di un racconto di qualità verificato, un supporto che permette di presentare il valore del prodotto a nuovi potenziali partner.

Il metodo scientifico

La credibilità di International Coffee Tasting (ICT) deriva dal rigore con cui vengono effettuate le valutazioni, garantendo un titolo di merito solido e spendibile: le valutazioni si basano sul metodo scientifico di IIAC - International Institute of Coffee Tasters, assicurando processi trasparenti e replicabili, l’impiego di analisi statistiche e test alla cieca permette di premiare la reale qualità sensoriale, rendendo ICT un riferimento affidabile per il mercato, il sistema si avvale di professionisti esperti che applicano protocolli rigorosi per definire la qualità del caffè.

International Coffee Tasting (ICT) trasforma quindi la competenza tecnica in uno spazio di confronto e di apertura commerciale, definendo il valore del caffè per il mercato contemporaneo.

IIAC – International Institute of Coffee Tasters è un’associazione senza fini di lucro che vive delle sole quote sociali. È stato fondato nel 1993 con l’obiettivo di mettere a punto e diffondere un metodo scientifico per l’assaggio del caffè. Dalla sua fondazione IIAC ha svolto centinaia di corsi ai quali hanno partecipato 13.000 allievi da più di 40 paesi nel mondo. Il manuale Espresso Italiano Tasting, edito in italiano e in inglese, è stato tradotto in spagnolo, portoghese, tedesco, francese, russo, giapponese, cinese, coreano e tailandese. IIAC ha filiali dirette in Cina, Corea e Giappone.