Starbucks, vendite e ricavi in aumento nel trim

Starbucks Corporation ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre fiscale di 13 settimane, conclusosi il 28 dicembre 2025. Le vendite globali dei negozi comparabili sono aumentate del 4%, trainate da un aumento del 3% delle transazioni comparabili e da un aumento dell'1% dello scontrino medio. Le vendite internazionali dei negozi comparabili sono aumentate del 5%, trainate da un aumento...