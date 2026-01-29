Ieg: i nuovi spazi della Fiera di Vicenza

E' un mese di gennaio intenso per Italian Exhibition Group, che ormai da anni, nella stesso periodo, organizza Sigep, il salone mondiale della pasticceria, gelateria, panificazione, del caffè e della pizza nella fiera di Rimini, e Vicenza Oro, l'evento che riunisce la filiera mondiale del gioiello nella fiera di Vicenza.

E proprio nel quartiere fieristico veneto, IEG ha in corso un importante progetto di ampliamento, con un investimento complessivo di 60 milioni: i nuovi spazi saranno inaugurati entro l'estate, in tempo per l'edizione autunnale di Vicenza Oro.

Ci spiega tutto Mario Vescovo, Direttore Operations della sede di Vicenza di Italian Exhibition Group.

Guarda il video:



