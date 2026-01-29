Molini Pivetti debutta a Hospitality

È il debutto ufficiale per Molini Pivetti a Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, in programma a Riva del Garda dal 2 al 5 febbraio 2026, giunto alla 50° edizione. La storica azienda di Renazzo, in provincia di Ferrara, partecipa per la prima volta alla manifestazione dedicata al mondo dell’ospitalità e della ristorazione professionale con un ampio stand di 36mq – Padiglione C1, Stand A09 – per portare il meglio delle sue farine per pizza & focacce e pasta fresca; ma soprattutto per dedicare formazione avanzata e consulenza tecnica agli operatori e ai professionisti dell’Ho.Re.Ca, elementi centrali della proposta Molini Pivetti, che si affianca ai clienti come partner strategico per sviluppare un’offerta coerente con le loro dinamiche di lavoro e le strategie di crescita del business.

Da questa visione nasce anche la novità di prodotto che l’azienda presenta in anteprima in fiera: Miscela 45, studiata per rispondere alle esigenze operative della ristorazione moderna. Frutto dell’esperienza maturata nello sviluppo di soluzioni dedicate a format strutturati, Miscela 45 è una referenza ad alte performance, progettata per garantire velocità operativa, semplicità di gestione e costanza qualitativa.

Il nome racchiude il principale punto di forza: 45 minuti di lievitazione, un tempo ridotto che consente una gestione del lavoro più efficiente e flessibile, senza rinunciare alla qualità del risultato finale. La sua versatilità applicativa la rende ideale per focacce e pizze in teglia, ambiti in cui affidabilità e performance costanti sono requisiti indispensabili, soprattutto nel canale ristorazione.

Oltre alla novità di prodotto, lo stand Molini Pivetti è animato da un ricco programma di live show cooking, pensati come momenti di formazione, confronto e ispirazione per i professionisti.

Nell’area dedicata alla pizza, affidata allo chef pizzaiolo e formatore professionale Federico Perrone, protagonista è Miscela 45, con l’obiettivo di accompagnare il pubblico in un percorso applicativo che mostra il comportamento del prodotto nelle principali preparazioni per il canale professionale – dalla focaccia in teglia alla pizza in teglia, fino al padellino – mettendo in evidenza velocità di processo, controllo dell’impasto e qualità costante del risultato.

L’area riservata alla pasta fresca professionale, invece, è guidata dallo chef mastro pastaio Alessandro Aldrovandi, ed esalta le caratteristiche delle farine Rosa e Dalia, le due eccellenze ispirate alla tradizione della pasta fresca. Qui materia prima e metodo si incontrano attraverso lavorazioni a colori e tecniche diverse - dall’estrusione alla laminazione, fino alla lavorazione a mattarello – per mostrare ai professionisti, passo dopo passo, come ottimizzare tempi e gestione della produzione, migliorare la resa delle farine, gestire in modo efficace il processo di abbattimento e trasformare la tecnica in uno strumento di lavoro quotidiano. Un approccio pratico e concreto, pensato per essere replicato ogni giorno in laboratorio o in cucina.